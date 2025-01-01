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Новорічне звернення Зеленського — що сказав президент

1 січня 2025 01:03
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Новорічне звернення Зеленського 2025 — ключові тези
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2025 роком. У своєму зверненні голова держави зазначив низку ключових питань, які важливі для нашої країни

Привітання опубліковано у Telegram-каналі президента.

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Що сказав Зеленський у новорічному зверненні

Президент записав своє звернення на тлі пам'ятника "Батьківщина-Мати". Як і зазвичай роблять глави держав, у новорічному привітанні підводять підсумки року.

Зеленський розповів, що за 2024 рік військовослужбовці протиповітряної оборони збили 1310 крилатих в балістичних ракет, а також 7800 іранських безпілотників "Шахед". Також він поінформував, що 30% всього, що мали ЗСУ на полі бою в цьому році — було зроблено в Україні. Зокрема, наша країна знову будує власні ракети і вперше виробляє понад мільйон безпілотників за рік.

Глава держави повідомив, що у зустрічах з американськими та європейськими політиками, позиція всіх була єдина: перемога буде за Україною, а не за президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я пам'ятаю свою розмову з Джо Байденом після російського вторгнення. Я пам'ятаю свою розмову з Дональдом Трампом після його обрання. Всі розмови з конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма тими, хто нас підтримує в США, в Європі і в усьому світі — в цих численних і різноманітних розмовах завжди була єдність в головному питанні: Путін не може перемогти. Україна переможе", — сказав Зеленський.

Також він заявив, що не має жодних сумнівів, що новобраний президент США Дональд Трамп хоче і здатен досягти миру, припинити російську агресію. Водночас зазначив, що нинішня війна не є вуличною бійкою, де потрібно заспокоїти обидві сторони.

"Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. І я вірю, що ми разом зі США здатні на цю силу. Змусити Росію до справедливого миру. Тобто не забути й не обнулити все, що скоїла Росія. Буча, Оленівка, Авдіївка, усі наші знищені міста й села. Ось чому дійсно справедливий мир не може настати за принципом "почнімо з чистого аркуша". Бо рахунок не 0:0. На рахунку — тисячі, тисячі українців, життя яких украла Росія", — наголосив президент.

Зеленський подякував усім, хто був поруч з Україною в цьому році, а саме — нашим партнерам, союзникам, друзям та лідерам країн. І лідерам "не тому, що їх так прийнято називати", а тому, що вони доводять своє лідерство своїми діями.

"Ті, хто не побоявся приїхати в Україну, знаючи, як цінно бачити нас пліч-о-пліч. З якими, незважаючи на відстань і різницю в часі, ми працювали разом, знаходили рішення і досягали результатів. Patriot, IRIS-T, системи NASAMS та ATACMS, F-16, SCALP, Storm Shadows. Чеська ініціатива і мільйон снарядів. Данська модель і сотні мільйонів у вітчизняному виробництві. 27 безпекових угод і 40 мільярдів на підтримку нашої армії. Європейський Союз і 50 мільярдів на підтримку нашої економіки. G7 і рішення про 50 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це наша велика міжнародна робота. Це наша велика міжнародна перемога", — сказав Зеленський.

Під кінець звернення глава держави заявив, що Україна одного дня буде і в ЄС, і в НАТО, і буде зміцнювати Альянс.

Також він звернувся до світу наголосивши, що не треба боятися, що Україна є в Європі. Навпаки, треба зробити так, щоб Росії тут не було. Інакше якщо наша держава не встоїть, ворог піде далі.

"Ми повинні зробити все, щоб Росія не була в Європі. Її танки, її ракети і зло, яке вона неодмінно поширить далі, якщо Україна не встоїть. Якщо Росія сьогодні потискає вам руку, це не означає, що завтра вона не почне вбивати вас тією ж рукою. Тому що росіяни бояться вільних людей. Того, з чим вони не знайомі. Вони бояться свободи. Вони народилися при Путіні, ходили до школи при Путіні, йшли в армію при Путіні і вмирають за його хворі ідеї", — підкреслив президент.

Резюмуючи Зеленський побажав, щоб 2025 рік став роком України. Він пообіцяв зробити все, щоб досягти миру у цьому році, щоб зупинити Росію і закінчити війну.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав указ про нове свято. Відтепер 21 травня в Україні будуть відзначати День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

Таким ми повідомляли, що Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації та демобілізації. Мова йде про тих українців, які були в російському полоні.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп Україна війна в Україні Новий рік 2025

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13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

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