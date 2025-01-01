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Новогоднее обращение Зеленского — что сказал президент

1 января 2025 01:03
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Новогоднее обращение Зеленского 2025 — ключевые тезисы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2025 годом. В своем обращении глава государства отметил ряд ключевых вопросов, важных для нашей страны.

Поздравление опубликовано в Telegram-канале президента.

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Что сказал Зеленский в новогоднем обращении

Президент записал свое обращение на фоне памятника "Родина-Мать". Как обычно делают главы государств, в новогоднем поздравлении подводят итоги года. Как и обычно делают главы государств, в новогоднем поздравлении подводят итоги года.

Зеленский рассказал, что за 2024 год военнослужащие противовоздушной обороны сбили 1310 крылатых у баллистических ракет, а также 7800 иранских беспилотников "Шахед". Также он проинформировал, что 30% всего, что имели ВСУ на поле боя в этом году, было сделано в Украине. В частности, наша страна снова строит собственные ракеты и впервые производит более миллиона беспилотников в год.

Глава государства сообщил, что на встречах с американскими и европейскими политиками, позиция всех была единой: победа будет за Украиной, а не за президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я помню свой разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню свой разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми поддерживающими нас в США, в Европе и во всем мире – в этих многочисленных и разнообразных разговорах всегда было единство в главном вопросе: Путин не может победить. Украина победит", — сказал Зеленский.

Также он заявил, что не сомневается, что новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет и способен достичь мира, прекратить российскую агрессию. В то же время отметил, что нынешняя война не является уличной потасовкой, где нужно успокоить обе стороны.

"Это полномасштабная агрессия безумного государства против цивилизованного. И я верю, что мы вместе с США способны на эту силу. Заставить Россию к справедливому миру. То есть не забыть и не обнулить все, что совершила Россия. Буча, Оленевка, Авдеевка, все наши уничтоженные города и села. Вот почему действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнём с чистого листа". Потому что счет не 0:0. На счету — тысячи, тысячи украинцев, жизнь которых украла Россия", — подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто был рядом с Украиной в этом году, а именно наших партнеров, союзников, друзей и лидеров стран. И лидеров "не потому, что их так принято называть", а потому, что они доказывают свое лидерство своими действиями.

"Те, кто не побоялся приехать в Украину, зная, как ценно видеть нас бок о бок. С которыми, несмотря на расстояние и разницу во времени, мы работали вместе, находили решения и достигали результатов. Patriot, IRIS-T, системы NASAMS и ATACMS, F-16, SCALP, Storm Shadows. Чешская инициатива и миллион снарядов. Датская модель и сотни миллионов в отечественном производстве. 27 соглашений по безопасности и 40 миллиардов на поддержку нашей армии. Европейский Союз и 50 миллиардов на поддержку нашей экономики. G7 и решение о 50 миллиардах долларов замороженных российских активов. Это наша большая международная работа. Это наша большая международная победа" , — сказал Зеленский.

Под конец обращения глава государства заявил, что Украина однажды будет и в ЕС, и в НАТО, и будет укреплять Альянс.

Также он обратился к миру, подчеркнув, что не надо бояться, что Украина есть в Европе. Наоборот, нужно сделать так, чтобы России здесь не было. Иначе, если наше государство не устоит, враг пойдет дальше.

"Мы должны сделать все, чтобы Россия не была в Европе. Ее танки, ее ракеты и зло, которое она непременно распространит дальше, если Украина не устоит. Если Россия сегодня пожимает вам руку, это не значит, что завтра она не станет убивать вас той же рукой. Потому что россияне боятся свободных людей. школы при Путине, шли в армию при Путине и умирают за его больные идеи", -- подчеркнул президент.

Резюмируя Зеленский пожелал, чтобы 2025 стал годом Украины. Он пообещал сделать все, чтобы достичь мира в этом году, чтобы остановить Россию и закончить войну.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал указ о новом празднике. Теперь 21 мая в Украине будут отмечать День межнационального согласия и культурного разнообразия.

Таким мы сообщали, что Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации и демобилизации. Речь идет о тех украинцах, которые были в русском плену.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп Украина война в Украине Новый год 2025

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