Зеленский заявил, что Украина продолжит бороться за украинцев в оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении обратился к украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что страна продолжит сражаться за наших граждан.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.

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Что сказал Зеленским украинцам, которые в оккупации

"И будем бороться за всех, кого Россия загнала в оккупацию, и не смогла оккупировать их украинские сердца. И сколько бы зло под дулом автоматов не раздавало паспортов, наши люди говорят: "Вы здесь не родные, вы временные". И весь тот завезенный сорняк не приживется на нашей земле, не победит коренных", — заявил президент.

Зеленский отметил, что знает, что украинцы слышат его слова в разных уголках оккупированной территории. И добавил, что однажды Украина обязательно вернется, и единственное, что будет разделять граждан — это праздничный стол.

"Дорогие украинцы! Я знаю, что вы встречаете Новый год по нашему времени и сейчас вы слышите эти слова. В нашем Крыму, на Донбассе, в Мелитополе, в Мариуполе — всюду, где ждут Украину. И куда однажды Украина вернется, чтобы быть вместе. И единственное, что будет разделять украинцев — это щедро накрытый стол", — сказал глава государства.

Президент добавил, что за этим столом также будут и те, "кто сейчас за границей, но сохранили Украину в себе".

Напомним, что Зеленский подвел итоги 2024 года, поздравил украинцев с наступающим Новым годом и пожелал гражданам силы, единства и сил.

Также мы писали, какие ключевые тезисы были озвучены президентом в новогоднем обращении. В частности, речь шла о производстве собственного оружия, поддержке западных партнеров, а также завершении войны уже в этом, 2025 году.