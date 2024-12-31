Ще один крок до миру — Зеленський привітав з Новим роком

Подружжя Зеленських. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, привітав українців з прийдешнім Новим роком. Він побажав громадянам сили, єдності та наснаги.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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Привітання Зеленського з Новим роком

Президент зауважив, що кожен день 2024 року здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає.

"Праця і сміливість, людяність і принциповість цілого народу наповнювали цей рік. А ще — турбота, розвиток і любов, прагнення змінити реальність на краще попри все", — зазначив він.

За словами Зеленського, ми, українці, знаємо, як це — не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. Тому 2024 рік став саме таким — вільним, ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до перемоги та до життя без війни.

"Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!" — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації та демобілізацію.

Також український лідер провів Технологічну Ставку. На ній серед іншого обговорювали перші результати щодо захисту неба.