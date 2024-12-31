Еще один шаг к миру - Зеленский поздравил с Новым годом - Зеленский поздравил с Новым годом

Зеленский подвел итоги 2024 года и поблагодарил украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он пожелал гражданам силы, единства и вдохновения.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
Поздравление Зеленского с Новым годом
Президент отметил, что каждый день 2024 года добыт нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждой, кто защищает, кто работает, кто укрепляет и помогает.
Труд и смелость, человечность и принципиальность целого народа наполняли этот год. А еще — забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему вопреки всему", — отметил он.
По словам Зеленского, мы, украинцы, знаем, как это - не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год свободы. Поэтому 2024 год стал именно таким — свободным, еще одним шагом к справедливости, к честному миру, к победе и к жизни без войны.
"Силы нам всем в новом году, единства, вдохновения. С новым годом жизни и свободы, с нашим годом!", — добавил он.
Напомним, сегодня Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации и демобилизации.
Также украинский лидер провел Технологическую Ставку. На ней среди прочего обсуждали первые результаты по защите неба.
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