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Зеленський провів Технологічну Ставку — про що йшлося

31 грудня 2024 18:06
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський провів Технологічну Ставку: головні деталі зустрічі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів Технологічну Ставку. На ній серед іншого обговорювали перші результати щодо захисту неба.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Відомо, що це вже друга зустріч у форматі Технологічної ставки, в якій взяли участь урядовці, керівники державних інституцій, військове командування та виробники. Також були очільники та генеральні конструктори оборонних підприємств.

Зеленський пригадав, що перша Ставка була присвячена ППО, а сьогодні вже були звіти щодо перших рішень — того, як можна збільшити спроможність нашого захисту неба та як збільшити необхідні для цього виробництва в Україні.

"Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях", — зазначив президент.

Він наголосив, що головним залишається саме наше виробництво та внутрішня промислова сила, яка дає більшу силу обороні. Український лідер вважає, що саме це після війни забезпечить нам зростання експорту: зброї, а досвід захисту держави обов’язково допоможе партнерам.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, перед Новим роком редакція Financial Times опублікувала прогноз тенденцій наступного року. Зокрема, журналісти вважають, що Україна укладе мир з Росією у 2025 році.

Також Зеленський підписав указ про запровадження нового свята — Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

Володимир Зеленський ППО уряд війна в Україні Технологічна Ставка

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