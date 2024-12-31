Зеленский провел Технологическую Ставку: главные детали встречи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел Технологическую Ставку. На ней среди прочего обсуждали первые результаты по защите неба.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Технологическая Ставка 31 декабря

Известно, что это уже вторая встреча в формате Технологической ставки, в которой приняли участие чиновники, руководители государственных учреждений, военное командование и производители. Также были руководители и генеральные конструкторы оборонных предприятий.

Зеленский вспомнил, что первая Ставка была посвящена ПВО, а сегодня уже были отчеты по первым решениям — того, как можно увеличить способность нашей защиты неба и как увеличить необходимые для этого производства в Украине.

"В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", — отметил президент.

Он подчеркнул, что главным остается именно наше производство и внутренняя промышленная сила, которая дает большую силу обороне. Украинский лидер считает, что именно это после войны обеспечит нам рост экспорта оружия, а опыт защиты государства обязательно поможет партнерам.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, перед Новым годом редакция Financial Times опубликовала прогноз тенденций следующего года. В частности, журналисты считают, что Украина заключит мир с Россией в 2025 году.

Также Зеленский подписал указ о введении нового праздника — Дня межнационального согласия и культурного разнообразия.