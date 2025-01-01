Массированная дроновая атака на Украину 1 января — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении после новогодней ночи прокомментировал массированную атаку России на украинские города. По словам главы государства, даже в праздничную ночь агрессор продолжил свою тактику нанесения ударов по гражданскому населению, в нескольких областях раздавались взрывы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, на данный момент известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие и разрушения. Все службы задействованы", — написал Зеленский.

Президент также сообщил о пострадавших и значительных разрушениях в результате атаки, но подчеркнул, что все экстренные службы активно работают для ликвидации последствий.

Зеленский поблагодарил всех, кто в эти сложные времена стоит на защите страны и помогает украинцам.

"Спасатели, которые готовы помочь в любой точке Украины. Все экстренные службы, наши медики, каждый и каждая, чья работа – беречь жизнь. Благодарю вас", — сообщил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский сделал обращение к украинцам в оккупации.

Также в ГСЧС сообщили, что в Киеве возросло количество пострадавших в результате падения обломков.