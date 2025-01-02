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Зеленский отметил бригады, которые отбили жестокие штурмы врага

2 января 2025 15:04
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский поблагодарил бригад, которые отразили жестокие штурмы врага накануне Нового года
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президент
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отметил боевые подразделения Вооруженных сил Украины, которые продолжают бороться с российскими захватчиками и наносить им ощутимые потери. Глава государства отдельно вспомнил бойцов, которые сдержали жестокие русские штурмы перед Новым годом.

Слова благодарности Зеленский обнародовал на своей странице в Telegram в четверг, 2 января.

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Зеленский поблагодарил бойцов

"Благодарю всех наших подразделений, которые наносят удары по российской армии и уничтожают оккупанта", — подчеркнул президент.

Зеленский особо отметил 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, отразившие один из самых жестоких российских штурмов в канун Нового года.

Также Зеленский упомянул 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, обороняющие Покровск и 79-ю бригаду десантно-штурмовых войск, чрезвычайно активно действующую против российских захватчиков.

"Молодцы, воины! Спасибо всем!", — сказал президент.

Новые партнеры Украины

В этом году, по словам главы государства, в ряды международных партнеров Украины присоединились новые государства, в том числе Сирия.

"Готовимся возобновить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях. Я хочу поблагодарить нашу разведку за основу безопасности этих контактов", — подчеркнул президент.

Также существенно укрепятся торговые связи с Ливаном. Зеленский нгдв, что сейчас с этим государством у Украины 400 миллионов долларов только отечественного аграрного экспорта, и его планируют увеличить вдвое.

"Я благодарен всем нашим чиновникам, дипломатам, украинским компаниям - каждому, кто обеспечивает наши связи с миром", — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский отреагировал на теракт в Новом Орлеане. Он подчеркнул, что в Украине шокированы известием об этом нападении.

Также Зеленский высказался об остановке транзита российского газа. Он отметил, что это одно из самых крупных поражений Москвы.

ВСУ Сирия Украина президент война в Украине

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