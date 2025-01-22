Зеленский ответил, когда в Украине проведут выборы

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Выборы в Украине состоятся после окончания войны. Так требует действующее законодательство, и изменений не предвидится. Это касается как президентских выборов, так и местных.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Bloomberg, которое опубликовали в среду, 22 января.

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"Согласно нашему законодательству, как только закончится война, все выборы будут", — отметил Зеленский.

Президент Украины додал, что нужно сделать все, чтобы война быстрее закончилась. Он призвал партнеров объединиться в этом стремлении.

Напомним, первый заместитель Председателя ВР Александр Корниенко заявил, что в Украине нужно внести изменения в действующее законодательство. Он подчеркнул, что необходимо разрешить органам местного самоуправления продолжать выполнять свои обязанности до завершения войны.

В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Баллотируется и Александр Лукашенко, который с 1994 года неизменно находится на этом посту.