Выборы в Беларуси — Кая Каллас резко высказалась о режиме Лукашенко

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Верховный представитель ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко "не имеет легитимности". По ее словам, эти выборы — это "надругательство над демократией".

Об этом Кая Каллас написала в своем X (Twitter).

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"Лукашенко держится у власти 30 лет. Завтра он снова назначит себя на очередных фиктивных выборах", — говорится в сообщении Каллас.

Она подчеркнула, что эти выборы — "откровенное надругательство над демократией", а Лукашенко не имеет легитимности.

Скриншот сообщения Каи Каллас

Напомним, 26 января в Беларуси начались так называемые "выборы" президента, однако Украина и ЕС не признают результатов голосования.

В то же время в украинском МИД заявили, что результат выборов в Беларуси "и так очевиден". Лукашенко и в дальнейшем останется у власти и будет сотрудничать с РФ.