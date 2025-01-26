Выборы в Беларуси — Кая Каллас резко высказалась о режиме Лукашенко

Поругание над демократией — в ЕС высказались о выборах в Беларуси
Верховный представитель ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко "не имеет легитимности". По ее словам, эти выборы — это "надругательство над демократией".
Об этом Кая Каллас написала в своем X (Twitter).
Что говорит Кая Каллас о выборах в Беларуси
"Лукашенко держится у власти 30 лет. Завтра он снова назначит себя на очередных фиктивных выборах", — говорится в сообщении Каллас.
Она подчеркнула, что эти выборы — "откровенное надругательство над демократией", а Лукашенко не имеет легитимности.
Напомним, 26 января в Беларуси начались так называемые "выборы" президента, однако Украина и ЕС не признают результатов голосования.
В то же время в украинском МИД заявили, что результат выборов в Беларуси "и так очевиден". Лукашенко и в дальнейшем останется у власти и будет сотрудничать с РФ.
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