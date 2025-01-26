Вибори в Білорусі — Лукашенко перемагає з 87,6% голосів

Олександр Лукашенко голосує на виборах. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Олександр Лукашенко вкотре "перемагає" на президентських виборах у Білорусі з 87,6% голосів виборців. З 1994 року це вже його сьома "перемога".

Про це повідомляє пропагандистське агентство Belta.

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Зазначається, що екзитполи у Білорусі віддали перемогу на виборах Лукашенку. Диктатор нібито набрав 87,6% голосів на президентських псевдовиборах. Голоси за інших кандидатів розділилися так:

Олег Гайдукевич — 1,8%;

Анна Канопацька — 1,6%;

Сергій Сиранков — 2,7%;

Олександр Хижняк — 1,2%

Згідно з даними білоруських та російських медіа, це вже його сьома "перемога" з 1994 року.

Попри те, що офіційно результати ще не оголосили, білоруський диктатор вже святкує перемогу.

Нагадаємо, 26 січня зранку стартували президентські "вибори" у Білорусі результати яких не визнають Україна та Європейський Союз.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Лукашенко "не має легітимності", а речника МЗС України Георгій Тихий сказав, що результат цих "виборів" вже відомий наперед.