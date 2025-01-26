Вибори в Білорусі — Лукашенко перемагає з 87,6% голосів

Лукашенко перемагає на виборах — скільки голосів набрав
Олександр Лукашенко вкотре "перемагає" на президентських виборах у Білорусі з 87,6% голосів виборців. З 1994 року це вже його сьома "перемога".
Про це повідомляє пропагандистське агентство Belta.
Вибори у Білорусі
Зазначається, що екзитполи у Білорусі віддали перемогу на виборах Лукашенку. Диктатор нібито набрав 87,6% голосів на президентських псевдовиборах. Голоси за інших кандидатів розділилися так:
- Олег Гайдукевич — 1,8%;
- Анна Канопацька — 1,6%;
- Сергій Сиранков — 2,7%;
- Олександр Хижняк — 1,2%
Згідно з даними білоруських та російських медіа, це вже його сьома "перемога" з 1994 року.
Попри те, що офіційно результати ще не оголосили, білоруський диктатор вже святкує перемогу.
Нагадаємо, 26 січня зранку стартували президентські "вибори" у Білорусі результати яких не визнають Україна та Європейський Союз.
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Лукашенко "не має легітимності", а речника МЗС України Георгій Тихий сказав, що результат цих "виборів" вже відомий наперед.
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