Выборы в Беларуси — Лукашенко побеждает с 87,6% голосов

Александр Лукашенко голосует на выборах. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Александр Лукашенко в очередной раз "побеждает" на президентских выборах в Беларуси с 87,6% голосов избирателей. С 1994 года это уже его седьмая "победа".

Об этом сообщает пропагандистское агентство Belta.

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Отмечается, что экзитполы в Беларуси отдали победу на выборах Лукашенко. Диктатор якобы набрал 87,6% голосов на президентских псевдовыборах. Голоса за других кандидатов разделились так:

Олег Гайдукевич — 1,8%;

Анна Канопацкая — 1,6%;

Сергей Сиранков — 2,7%;

Александр Хижняк — 1,2%;

Согласно данным белорусских и российских медиа, это уже его седьмая "победа" с 1994 года.

Несмотря на то, что официально результаты еще не объявили, белорусский диктатор уже празднует победу.

Напомним, 26 января утром стартовали президентские "выборы" в Беларуси, результаты которых не признают Украина и Европейский Союз.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Лукашенко "не имеет легитимности", а пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сказал, что результат этих "выборов" уже известен заранее.