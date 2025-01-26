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Якось непристойно — Лукашенко заявив, що не хотів йти на вибори

26 січня 2025 14:43
Карина Приходько - Редактор
Вибори в Білорусі — Лукашенко заявив, що не хотів на посаду президента
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "непристойно 30 років сидіти на посту", тому не хотів йти на вибори. Однак попри небажання він подав свою кандидатуру.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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"30 років сидіти на посту вже якось непристойно, тому я не хотів йти на вибори цьогоріч", — сказав Лукашенко.

Він зазначив, що за стільки років президентства він вже відчуває себе "не у своїй тарілці", але попри небажання він все ж подав свою кандидатуру. 

Водночас політик додав, що не шукає собі наступника та висловився про ситуацію, коли президентом країни стане жінка.  

"Жінка не може бути диктатором. Це не жіноча посада. Я категорично проти, щоб жінок навантажували цією роботою", — заявив Лукашенко. 

Крім того, напередодні голосування самопроголошений президент зробив кілька "заяв" про Україну. Поплічник Путіна вважає, що єдині миротворці, які можуть бути між Україною та Росією — "це білоруські війська". 

Також він заявив про можливий "напад Польщі на Україну". За його словами, якщо це станеться, то "поляки матимуть справу з РФ і Білоруссю". 

Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі розпочалися 26 січня. Окрім самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, існує ще чотири кандидати. 

Коментуючи голосування, Кая Каллас заявила, що ці вибори — це "наруга над демократією", а Лукашенко "не має легітимності". 

Білорусь Олександр Лукашенко вибори Україна голосування

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