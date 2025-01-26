Выборы в Беларуси — Лукашенко заявил, что не хотел на пост президента

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "неприлично 30 лет сидеть на посту", поэтому не хотел идти на выборы. Однако несмотря на нежелание он подал свою кандидатуру.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

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"30 лет сидеть на посту уже как-то неприлично, поэтому я не хотел идти на выборы в этом году", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что за столько лет президентства он уже чувствует себя "не в своей тарелке", но несмотря на нежелание он все же подал свою кандидатуру.

В то же время политик добавил, что не ищет себе преемника и высказался о ситуации, когда президентом страны станет женщина.

"Женщина не может быть диктатором. Это не женская должность. Я категорически против, чтобы женщин нагружали этой работой", — заявил Лукашенко.

Кроме того, накануне голосования самопровозглашенный президент сделал несколько "заявлений" об Украине. Приспешник Путина считает, что единственные миротворцы, которые могут быть между Украиной и Россией — "это белорусские войска".

Также он заявил о возможном "нападении Польши на Украину". По его словам, если это произойдет, то "поляки будут иметь дело с РФ и Беларусью".

Напомним, президентские выборы в Беларуси начались 26 января. Кроме самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, существует еще четыре кандидата.

Комментируя голосование, Кая Каллас заявила, что эти выборы — это "надругательство над демократией", а Лукашенко "не имеет легитимности".