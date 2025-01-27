Угорщина заблокувала заяву ЄС про невизнання легітимності Лукашенка

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Угорщина заблокувала спільну заяву країн Європейського Союзу. В документі йшлося про невизнання перемоги Лукашенка на так званих президентських виборах у Білорусі.

Про це повідомляє видання iRozhlas в понеділок, 27 січня.

Читайте також:

Заява ЄС щодо Лукашенка

Як зазначає видання, Словаччина спочатку також мала зауваження щодо тексту, однак все ж підтримала його. А от Угорщина вирішила блокувати спільну заяву країн ЄС, які не визнали "перемогу" Лукашенка.

Через блокування спільної заяви, реакція Євросоюзу була обмежена окремою заявою єврокомісарки із закордонних справ Каї Каллас. Дипломатка наголосила, що вибори в Білорусі не були чесними та вільними. Каллас також закликала звільнити білоруських політичних в'язнів.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко вкотре "став лідером" на президентських виборах у Білорусі. За нього нібито проголосували понад 87% виборців. Сам диктатор скаржився, що знову обіймати посаду глави держави він не хотів, але вибору не було.

Олександр Лукашенко також дав пресконференцію, на якій назвав Україну та Росію "братами". Білоруський диктатор також заявив, що тільки Білорусь може гарантувати безпеку нашій країні.