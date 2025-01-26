Лукашенко заявив, що чекає на Орєшнік та згадав про війну в Україні

Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Білоруський диктатор Лукашенко назвав Україну та Росію "середнім і старшим братом" і заявив, що тільки білоруські миротворці можуть гарантувати безпеку. Крім того, він додав, що найближчим часом в Білорусі з'явиться російський ракетний комплекс "Орєшнік".

Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав під час пресконференції в неділю, 26 січня.

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Лукашенко сказав про те, що йому байдуже, чи визнає Європа результати виборів в Білорусі. Він назвав це "справою смаку".

"Як ви кажете, мені фіолетово, визнаєте ви наші вибори чи ні. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори і спокійно вони завершилися, як почалися", — заявив диктатор.

Лукашенко також відповів, що його опоненти нібито самі зробили свій вибір на висловлювання про те, що вони всі або у в'язниці, або у вигнанні. Самопроголошений президент серед іншого звинуватив Польщу в "агресивній та погані політиці" щодо Білорусі.

"Ви готуєтеся проти нас організувати інтервенцію. Ви сьогодні претендуєте на західну Білорусь до Мінська, про захід України вже почали говорити. Ви ж розумієте, що ви в нас навіть метра території не отримаєте. Це наша територія", — сказав він.

Також диктатор висловився щодо України. Лукашенко заявив, що йому байдуже, кого відправлять до України як миротворців, але лише Білорусь, на його думку, зможе гарантувати безпеку.

"Якщо в ім’я довіри та справедливості, то, крім білоруської армії, у них нічого немає. Заради того, щоб було так, як домовляться, це тільки білоруська, інших немає. Усі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід. Тому домовитися вони можуть лише щодо білоруських миротворців. Однак я туди не рвуся і своїх людей на сьогоднішній день не збираюся відправляти", — сказав Лукашенко.

"Орєшнік" в Білорусі

Пообіцяв диктатор, що в Білорусі "з дня на день" з'явиться російський ракетний комплекс "Орєшнік". Однак, оскільки "росіянам самим потрібні "Орєшніки", Лукашенко не визначав точних термінів щодо поставки з Путіним.

"Коли я сказав десять комплексів, ну, я пожартував. Ми потім вийшли окремо з Путіним, він мені такий: "Слухай, ти сказав десять, я ж тобі десять не обіцяв". Я такий: "Я й не кажу". Він: "Ти ж щойно сказав десять. Ми не зможемо десять так швидко зробити", — сказав Лукашенко.

Він переконаний, що розміщення "Орєшніка" у Білорусі — це відповідь на можливість розміщення американських ракет середньої дальності в Європі. Лукашенко додав, що мріє встановити їх "ближче до Смоленська".

Нагадаємо, в Білорусі сьогодні, 26 січня, проходять президентські вибори. Прогнозовано, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко свою посаду покидати не збирається.

Разом з тим, диктатор заявляв, що нібито не хотів йти на вибори цього разу, але не мав вибору. Він вважає, що непристойно 30 років сидіти на посту, але так і не відмовився від нього.