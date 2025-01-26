Лукашенко заявил, что ждет Орешника и вспомнил о войне в Украине

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Белорусский диктатор Лукашенко назвал Украину и Россию "средним и старшим братом" и заявил, что только белорусские миротворцы могут гарантировать безопасность. Кроме того, он добавил, что в ближайшее время в Беларуси появится российский ракетный комплекс "Орешник".

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 26 января.

Читайте также:

Главные заявления Александра Лукашенко

Лукашенко сказал о том, что ему безразлично, признает ли Европа результаты выборов в Беларуси. Он назвал это "делом вкуса".

"Как вы говорите, мне фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались", — заявил диктатор.

Лукашенко также ответил, что его оппоненты якобы сами сделали свой выбор на высказывание о том, что все они либо в тюрьме, либо в изгнании. Самопровозглашенный президент среди прочего обвинил Польшу в "агрессивной и плохой политике" в отношении Беларуси.

"Вы готовитесь против нас организовать интервенцию. Вы сегодня претендуете на западную Беларусь до Минска, о западе Украины уже начали говорить. Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория", — сказал он.

Также диктатор высказался относительно Украины. Лукашенко заявил, что ему безразлично, кого отправят в Украину в качестве миротворцев, но только Беларусь, по его мнению, сможет гарантировать безопасность.

"Если во имя доверия и справедливости, то, кроме белорусской армии, у них ничего нет. Ради того, чтобы было так, как договорятся, это только белорусская, других нет. Все остальные будут тянуть или на Запад, или на Восток. Поэтому договориться они могут только по белорусским миротворцам. Однако я туда не рвусь и своих людей на сегодняшний день не собираюсь отправлять", — сказал Лукашенко.

"Орешник" в Беларуси

Пообещал диктатор, что в Беларуси "со дня на день" появится российский ракетный комплекс "Орешник". Однако, поскольку "россиянам самим нужны "Орешники", Лукашенко не определял точных сроков по поставке с Путиным.

"Когда я сказал десять комплексов, ну, я пошутил. Мы потом вышли отдельно с Путиным, он мне такой: "Слушай, ты сказал десять, я же тебе десять не обещал". Я такой: "Я и не говорю". Он: "Ты же только что сказал десять. Мы не сможем десять так быстро сделать", — сказал Лукашенко.

Он убежден, что размещение "Орешника" в Беларуси — это ответ на возможность размещения американских ракет средней дальности в Европе. Лукашенко добавил, что мечтает установить их "ближе к Смоленску".

Напомним, в Беларуси сегодня, 26 января, проходят президентские выборы. Прогнозируемо, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко свою должность покидать не собирается.

Вместе с тем, диктатор заявлял, что якобы не хотел идти на выборы в этот раз, но не имел выбора. Он считает, что неприлично 30 лет сидеть на посту, но так и не отказался от него.