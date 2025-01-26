Вибори в Білорусі — ЄС не признає результатів голосування

У ЄС не визнають вибори в Білорусі — Лукашенку "фіолетово"
У Європейському Союзі не визнають "виборів" у Білорусі та назвали їх "фіктивними". Там наголосили, що голосування не було ані вільним, ані чесним.
Про це йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас і єврокомісарки з розширення Марти Кос.
Що кажуть в ЄС про вибори в Білорусі
"Сьогоднішні фіктивні "вибори" в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу в питанні того, хто керуватиме їхньою країною", — йдеться у повідомленні.
Там заявили, що постійні та безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.
Політики закликали білоруський режим негайно звільнити всіх політичних в'язнів, понад тисячу з яких утримують безпідставно, включно з працівником представництва ЄС.
Крім того, Каллас і Кос нагадали, оскільки режим Лукашенка запросив Організацію з безпеки та співробітництва в Європі/Бюро з демократичних інститутів і прав людини лише за десять днів до виборів унеможливило доступ цього незалежного органу до ключових етапів виборчого процесу.
"Це ще один доказ повної відсутності довіри до цих виборів", — сказали вони.
Реакція Лукашенка
Водночас сам Лукашенко не переймається тим, чи визнає ЄС вибори в Білорусі, чи ні і заявив, що йому "фіолетово".
"Ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори — це справа смаку. Повірте, клянуся, мені це абсолютно фіолетово. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне", — заявив диктатор.
Водночас він додав, якщо Захід визнає вибори, то "ми відреагуємо, подякуємо".
Нагадаємо, Олександр Лукашенко вкотре "перемагає" на президентських виборах у Білорусі з 87,6% голосів виборців.
Напередодні білоруський диктатор заявив, що не хотів йти на вибори, адже "сидіти 30 років на посту — непристойно".
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