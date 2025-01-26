Вибори в Білорусі — ЄС не признає результатів голосування

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

У Європейському Союзі не визнають "виборів" у Білорусі та назвали їх "фіктивними". Там наголосили, що голосування не було ані вільним, ані чесним.

Про це йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас і єврокомісарки з розширення Марти Кос.

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Що кажуть в ЄС про вибори в Білорусі

"Сьогоднішні фіктивні "вибори" в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу в питанні того, хто керуватиме їхньою країною", — йдеться у повідомленні.

Там заявили, що постійні та безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.

Політики закликали білоруський режим негайно звільнити всіх політичних в'язнів, понад тисячу з яких утримують безпідставно, включно з працівником представництва ЄС.

Крім того, Каллас і Кос нагадали, оскільки режим Лукашенка запросив Організацію з безпеки та співробітництва в Європі/Бюро з демократичних інститутів і прав людини лише за десять днів до виборів унеможливило доступ цього незалежного органу до ключових етапів виборчого процесу.

"Це ще один доказ повної відсутності довіри до цих виборів", — сказали вони.

Реакція Лукашенка

Водночас сам Лукашенко не переймається тим, чи визнає ЄС вибори в Білорусі, чи ні і заявив, що йому "фіолетово".

"Ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори — це справа смаку. Повірте, клянуся, мені це абсолютно фіолетово. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне", — заявив диктатор.

Водночас він додав, якщо Захід визнає вибори, то "ми відреагуємо, подякуємо".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко вкотре "перемагає" на президентських виборах у Білорусі з 87,6% голосів виборців.

Напередодні білоруський диктатор заявив, що не хотів йти на вибори, адже "сидіти 30 років на посту — непристойно".