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В ЕС не признают выборы в Беларуси — Лукашенко "фиолетово"

26 января 2025 20:13
Карина Приходько - Редактор
Выборы в Беларуси — ЕС не признает результатов голосования
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Карина Приходько - Редактор

В Европейском Союзе не признают "выборы" в Беларуси и назвали их "фиктивными". Там отметили, что голосование не было ни свободным, ни честным.

Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос.

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"Сегодняшние фиктивные "выборы" в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса в вопросе того, кто будет руководить их страной", — говорится в сообщении.

Там заявили, что постоянные и беспрецедентные репрессии в отношении прав человека, ограничения участия в политической жизни и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс какой-либо легитимности.

Политики призвали белорусский режим немедленно освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых удерживают безосновательно, включая работника представительства ЕС.

Кроме того, Каллас и Кос напомнили, поскольку режим Лукашенко пригласил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демократическим институтам и правам человека лишь за десять дней до выборов, что сделало невозможным доступ этого независимого органа к ключевым этапам избирательного процесса.

"Это еще одно доказательство полного отсутствия доверия к этим выборам", — сказали они.

Реакция Лукашенко

В то же время сам Лукашенко не обеспокоен тем, признает ли ЕС выборы в Беларуси или нет и заявил, что ему "фиолетово".

"Вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы — это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы, и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное", — заявил диктатор.

В то же время он добавил, если Запад признает выборы, то "мы отреагируем, поблагодарим".

Напомним, Александр Лукашенко в очередной раз "побеждает" на президентских выборах в Беларуси с 87,6% голосов избирателей.

Накануне белорусский диктатор заявил, что не хотел идти на выборы, ведь "сидеть 30 лет на посту — неприлично".

Беларусь Александр Лукашенко выборы голосование ЕС

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