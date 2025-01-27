Венгрия заблокировала заявление ЕС о непризнании легитимности Лукашенко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Венгрия заблокировала совместное заявление стран Европейского Союза. В документе говорилось о непризнании победы Лукашенко на так называемых президентских выборах в Беларуси.

Об этом сообщает издание iRozhlas в понедельник, 27 января.

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Как отмечает издание, Словакия сначала также имела замечания по тексту, однако все же поддержала его. А вот Венгрия решила блокировать совместное заявление стран ЕС, которые не признали "победу" Лукашенко.

Из-за блокирования совместного заявления, реакция Евросоюза была ограничена отдельным заявлением еврокомиссара по иностранным делам Каи Каллас. Дипломат подчеркнула, что выборы в Беларуси не были честными и свободными. Каллас также призвала освободить белорусских политических заключенных.

Напомним, Александр Лукашенко в очередной раз "стал лидером" на президентских выборах в Беларуси. За него якобы проголосовали более 87% избирателей. Сам диктатор жаловался, что снова занимать пост главы государства он не хотел, но выбора не было.

Александр Лукашенко также дал пресс-конференцию, на которой назвал Украину и Россию "братьями". Белорусский диктатор также заявил, что только Беларусь может гарантировать безопасность нашей стране.