ПАСЕ признала Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию по выборам в Беларуси. В ней указано, что оснований признавать легитимность Александра Лукашенко президентом нет.

Об этом говорится в тексте резолюции "Настоятельная необходимость в проведении свободных и честных выборов в Беларуси", передает "Европейская правда" в четверг, 30 января.

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Так называемые "выборы", которые проходили в Беларуси в январе 2025 года, не соответствуют международным требованиям. Как отмечается в резолюции, они не были демократическими.

"Нет оснований для признания легитимности Александра Лукашенко как президента", — говорится в тексте документа.

За принятие резолюции проголосовали все 79 делегатов. ПАСЕ призвала страны принять меры для усиления санкций против режима Лукашенко и его сторонников.

Кроме того, заявили, что официальная Беларусь должна перестать преследовать своих граждан. Также ПАСЕ требует от Лукашенко немедленно ввести мораторий на смертную казнь и окончательно ее отменить.

Напомним, Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС о непризнании легитимности Лукашенко. Из-за этого реакция Евросоюза была ограничена отдельным заявлением Каи Каллас.

Александр Лукашенко во время разговора с журналистами заявил, что Украина и Россия — средний и старший братья. Кроме того, добавил, что якобы только Беларусь под его руководством может гарантировать безопасность Украине.