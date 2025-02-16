Столтенберг прокомментировал возможные разногласия ЕС и США

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможную пропасть между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. По его мнению, наблюдаются некоторые несогласия и разногласия.

Об этом Столтенберг сказал на полях Мюнхенской конференции в воскресенье, 16 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Журналист спросил, считает ли Столтенберг, что между Европой и США возник перерыв и как сторонам начать действовать вместе.

"Мы наблюдали значительные разногласия и несогласия. Такие встречи важны, потому что лучше обсуждать разные взгляды в одной комнате. Наша цель - сосредоточиться на возможных действиях, не создавать самосбывающиеся пророчества и не усиливать разногласия", — сказал он.

По мнению Столтенберга, другое, что может сделать Европа — это увеличить инвестиции в оборону. По его словам, это хорошо для удержания американцев, но если они уменьшат поддержку стран ЕС — то инвестирование в собственную оборону будет еще более важным.

"Думаю, стоит учесть различные сигналы. Поэтому следует подождать и посмотреть, что произойдет, прежде чем делать поспешные выводы", — добавил министр финансов Норвегии.

Напомним, 14 февраля на Мюнхенскую конференцию по безопасности прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал Европу создать собственные вооруженные силы и поблагодарил страны за помощь.