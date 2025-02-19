Союзники представили план миротворческой миссии в Украине

Военные-миротворцы. Фото иллюстративное: Esercito Italiano

Западные чиновники представили план организации миротворческой миссии в Украине. В частности, 30 тысяч военных государств Европейского Союза планируют развернуть в ключевых городах, портах и объектах критической инфраструктуры нашего государства. Впрочем, это не коснется восточных территорий.

Другие детали этого плана представила редактор The Times Лиза Браун в среду, 19 февраля.

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Предусматривается технический мониторинг границы, а именно разведка, спутниковое наблюдение и аэроразведка для обеспечения полного контроля над ситуацией.

Кроме того, планируется защита воздушного пространства, восстановление коммерческих полетов и способность отслеживать и нивелировать воздушные атаки.

В дополнение к этому самолеты США, которые дислоцируются в Румынии и Польше, будут выступать как защитный механизм, готовый ответить в случае угрозы. На восточной границе ЕС будут размещены большие сухопутные контингенты, которые должны быть готовы немедленно вмешаться в случае ухудшения ситуации.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался относительно возможного присутствия французских миротворцев на территории Украины. Он отметил, что Франция не готовится отправлять сухопутные войска в наше государство.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для обеспечения мирного соглашения.