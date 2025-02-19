Союзники представили план миротворчої місії в Україні

Військові-миротворці. Фото ілюстративне: Esercito Italiano

Західні посадовці представили план організації миротворчої місії в Україні. Зокрема, 30 тисяч військових держав Європейського Союзу планують розгорнути в ключових містах, портах і об’єктах критичної інфраструктури нашої держави. Втім, це не торкнеться східних територій.

Інші деталі цього плану представила редакторка The Times Ліза Браун у середу, 19 лютого.

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Передбачається технічний моніторинг кордону, а саме розвідка, супутникове спостереження та аеророзвідка для забезпечення повного контролю над ситуацією.

Крім того, планується захист повітряного простору, відновлення комерційних польотів і здатність відстежувати та нівелювати повітряні атаки.

На додачу до цього літаки США, які дислокуються в Румунії та Польщі, виступатимуть як захисний механізм, готовий відповісти в разі загрози. На східному кордоні ЄС будуть розміщені більші сухопутні контингенти, які мають бути готові негайно втрутитися у разі погіршення ситуації.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився щодо можливої присутності французьких миротворців на території України. Він наголосив, що Франція не готується надсилати сухопутні війська до нашої держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для забезпечення мирної угоди.