Министры обороны стран ЕС обсудять войну в Украине 24 февраля 2025 года

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В понедельник, 24 февраля, будет третья годовщина полномасштабной войны России против Украины. В этот день министры обороны стран ЕС проведут экстренное совещание по поводу нашей страны, а параллельно в этот день в Киеве будет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам источников Bloomberg, в видеоконференции примут участие около десятка коллег из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также представители Европейского Союза и НАТО.

"Встреча министров обороны совпадет с поездкой в Киев — спустя три года после вторжения России на Украину — нескольких европейских лидеров, среди которых будет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Министры иностранных дел ЕС также встретятся в Брюсселе в понедельник", — пишет Bloomberg.

Известно, что европейские лидеры спешат разработать новые планы обороны, учитывая перспективу прекращения военной и финансовой поддержки Украины со стороны США, а также начатые Вашингтоном переговоры о мире. Причем эти переговоры являются перспективой, которая без участия Европы и Киева повлияет на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы вперед.

Напомним, на днях западные чиновники представили план развертывания миротворческой миссии в Украине. Согласно проекту, около 30 тысяч военнослужащих из стран ЕС могут быть размещены в стратегически важных городах, морских портах и на объектах критической инфраструктуры. Однако восточные территории под этот план не подпадают.

Также мы писали, что президент Финляндии Александр Стубб считает, что по вопросам пути Украины в ЕС и НАТО не должно быть никаких дискуссий.