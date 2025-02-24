Верховная Рада не поддержала постановление о демократии в условиях войны

Рада провалила постановление о поддержке демократии в Украине
Верховная Рада Украины в понедельник, 24 февраля, провалила постановление о поддержке демократии в Украине в условиях полномасштабной агрессии России.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Постановление о поддержке демократии
Постановление подчеркивало важность соблюдения принципа непрерывности власти, в том числе в условиях военного положения.
В нем говорилось, что Президент Владимир Зеленский должен оставаться на своей должности до момента вступления на нее новоизбранного лидера.
Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вступление Украины в Европейский Союз должно состояться как можно скорее.
Также Стефанчук прокомментировал проведение выборов во время войны, отметив, что Украине сейчас больше нужны патроны, а не бюллетени.
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