Легитимность Зеленского и Верховной Рады — новый опрос Socis показал, что думают украинцы

Опрос показал, сколько украинцев считают власть легитимной
Большинство украинцев считают действующую власть легитимной. Хотя вопрос проведения выборов во время военного положения остается дискуссионным.
Об этом свидетельствуют результаты февральского опроса Socis, передает NV.
Результаты опроса
Респондентам предложили ответить на вопрос: согласно Конституции, полномочия Президента Украины и Верховной Рады закончились в прошлом году, но закон не позволяет проводить выборы во время военного положения, как вы считаете, Президент и Верховная Рада сегодня легитимны (законны) или нет?
На что 61,3% участников опроса ответили "да", тогда как 30,5% высказали противоположное мнение.
Также 63,3% украинцев выступают против выборов до завершения военного положения. В то же время 28,9% поддерживают проведение и президентских, и парламентских выборов, еще 3,1% считают необходимым избрать только новый состав Верховной Рады, а 0,7% — только президента.
Напомним, Верховная Рада приняла постановление, которое подтверждает легитимность действующего Президента Украины Владимира Зеленского. В то же время сам глава государства заявил, что готов оставить свой пост ради мира в Украине.
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