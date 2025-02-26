Легитимность Зеленского и Верховной Рады — новый опрос Socis показал, что думают украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Большинство украинцев считают действующую власть легитимной. Хотя вопрос проведения выборов во время военного положения остается дискуссионным.

Об этом свидетельствуют результаты февральского опроса Socis, передает NV.

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Результаты опроса

Респондентам предложили ответить на вопрос: согласно Конституции, полномочия Президента Украины и Верховной Рады закончились в прошлом году, но закон не позволяет проводить выборы во время военного положения, как вы считаете, Президент и Верховная Рада сегодня легитимны (законны) или нет?

На что 61,3% участников опроса ответили "да", тогда как 30,5% высказали противоположное мнение.

Большинство украинцев считают действующую власть легитимной. Фото: Socis

Также 63,3% украинцев выступают против выборов до завершения военного положения. В то же время 28,9% поддерживают проведение и президентских, и парламентских выборов, еще 3,1% считают необходимым избрать только новый состав Верховной Рады, а 0,7% — только президента.

Большинство украинцев выступают против выборов до завершения военного положения. Фото: Socis

Напомним, Верховная Рада приняла постановление, которое подтверждает легитимность действующего Президента Украины Владимира Зеленского. В то же время сам глава государства заявил, что готов оставить свой пост ради мира в Украине.