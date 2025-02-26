Коли Зеленський поїде до Трампа — що відомо про дату візиту і деталі угоди

Візит Зеленського до США — стали відомі подробиці щодо зустрічі
Президент України Володимир Зеленський найближчим часом, цього тижня, може відвідати США, де проведе зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Очікується, що під час цього візиту Київ і Вашингтон укладуть стратегічну угоду щодо рідкісноземельних металів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Що відомо про зустріч Трампа та Володимира Зеленського
Про можливий візит повідомило видання Financial Times, посилаючись на неназваного українського посадовця. За інформацією джерела, поїздка Зеленського до Вашингтона запланована на 28 лютого, а ключовим питанням переговорів стане підписання угоди щодо корисних копалин.
Того ж дня Трамп підтвердив, що президент України дійсно прибуде до США наприкінці тижня. Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті він заявив, що Зеленський хоче укласти угоду разом із ним, і назвав домовленість "дуже важливою угодою".
Чи поїде Зеленський до Трампа
Джерело РБК-Україна зазначає, що наразі триває підготовка до візиту, але подробиці поки не розголошуються. Видання Politico також повідомляє, що ситуація залишається динамічною, однак, за поточними даними, зустріч Зеленського та Трампа у п'ятницю є цілком реальною.
Навіщо Зеленському зустріч із Трампом
За інформацією західних ЗМІ, зустріч у Білому домі дасть можливість Зеленському особисто аргументувати необхідність подальшої підтримки України з боку США. Зокрема, йдеться про фінансову та військову допомогу, яка залишається ключовим фактором у протистоянні російській агресії.
Раніше Трамп неодноразово критикував Україну та заявляв, що може припинити допомогу Києву, якщо стане президентом. Також він зробив суперечливу заяву про те, що війну в Україні можна було б "дуже швидко завершити".
Очікується, що переговори торкнуться не лише підтримки України, а й економічного співробітництва. В останні місяці Київ і Вашингтон активно обговорювали перспективи угоди щодо видобутку рідкісноземельних металів в Україні.
Про що домовляться Україна і США
Відомо, що сторони майже узгодили підписання угоди щодо спільного використання родовищ рідкісноземельних металів, які є критично важливими для високотехнологічних виробництв.
Журналісти Financial Times зазначали, що у фінальному варіанті документа, датованому 24 лютого, передбачено створення спеціального фонду. До нього будуть відраховувати 50% прибутку від майбутньої монетизації природних ресурсів, зокрема нафти, газу та корисних копалин. Надалі ці кошти реінвестуватимуть у розвиток економіки України.
Попередні переговори щодо цього питання тривали кілька місяців, і адміністрація Трампа висувала жорсткі умови. Проте зрештою сторони дійшли компромісу. Водночас у фінальній версії угоди відсутні конкретні гарантії безпеки для України, на яких наполягав Київ.
Чи зустрічались вже Трамп та Зеленський
Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися у вересні 2024 року в Нью-Йорку, коли український лідер відвідував США. Тоді переговори відбулися в Trump Tower, а головною темою стало завершення війни. Під час цієї зустрічі Трамп заявив, що має "хороші відносини" як із Зеленським, так і з Путіним, і запевнив, що у разі його перемоги на виборах зможе швидко зупинити війну.
Зеленський натомість неодноразово наголошував, що прагне зустрічі з Трампом, оскільки вірить у його здатність вплинути на подальший хід війни.
Нагадаємо, Дональд Трамп назвав приблизну дату, коли зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.
Зазначимо, що у Білому домі прокоментували потенційну зустріч Трампа та Зеленського.
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