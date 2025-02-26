Коли Зеленський поїде до Трампа — що відомо про дату візиту і деталі угоди

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом, цього тижня, може відвідати США, де проведе зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Очікується, що під час цього візиту Київ і Вашингтон укладуть стратегічну угоду щодо рідкісноземельних металів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Що відомо про зустріч Трампа та Володимира Зеленського

Про можливий візит повідомило видання Financial Times, посилаючись на неназваного українського посадовця. За інформацією джерела, поїздка Зеленського до Вашингтона запланована на 28 лютого, а ключовим питанням переговорів стане підписання угоди щодо корисних копалин.

Того ж дня Трамп підтвердив, що президент України дійсно прибуде до США наприкінці тижня. Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті він заявив, що Зеленський хоче укласти угоду разом із ним, і назвав домовленість "дуже важливою угодою".

Чи поїде Зеленський до Трампа

Джерело РБК-Україна зазначає, що наразі триває підготовка до візиту, але подробиці поки не розголошуються. Видання Politico також повідомляє, що ситуація залишається динамічною, однак, за поточними даними, зустріч Зеленського та Трампа у п'ятницю є цілком реальною.

Навіщо Зеленському зустріч із Трампом

За інформацією західних ЗМІ, зустріч у Білому домі дасть можливість Зеленському особисто аргументувати необхідність подальшої підтримки України з боку США. Зокрема, йдеться про фінансову та військову допомогу, яка залишається ключовим фактором у протистоянні російській агресії.

Раніше Трамп неодноразово критикував Україну та заявляв, що може припинити допомогу Києву, якщо стане президентом. Також він зробив суперечливу заяву про те, що війну в Україні можна було б "дуже швидко завершити".

Очікується, що переговори торкнуться не лише підтримки України, а й економічного співробітництва. В останні місяці Київ і Вашингтон активно обговорювали перспективи угоди щодо видобутку рідкісноземельних металів в Україні.

Про що домовляться Україна і США

Відомо, що сторони майже узгодили підписання угоди щодо спільного використання родовищ рідкісноземельних металів, які є критично важливими для високотехнологічних виробництв.

Журналісти Financial Times зазначали, що у фінальному варіанті документа, датованому 24 лютого, передбачено створення спеціального фонду. До нього будуть відраховувати 50% прибутку від майбутньої монетизації природних ресурсів, зокрема нафти, газу та корисних копалин. Надалі ці кошти реінвестуватимуть у розвиток економіки України.

Попередні переговори щодо цього питання тривали кілька місяців, і адміністрація Трампа висувала жорсткі умови. Проте зрештою сторони дійшли компромісу. Водночас у фінальній версії угоди відсутні конкретні гарантії безпеки для України, на яких наполягав Київ.

Чи зустрічались вже Трамп та Зеленський

Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися у вересні 2024 року в Нью-Йорку, коли український лідер відвідував США. Тоді переговори відбулися в Trump Tower, а головною темою стало завершення війни. Під час цієї зустрічі Трамп заявив, що має "хороші відносини" як із Зеленським, так і з Путіним, і запевнив, що у разі його перемоги на виборах зможе швидко зупинити війну.

Зеленський натомість неодноразово наголошував, що прагне зустрічі з Трампом, оскільки вірить у його здатність вплинути на подальший хід війни.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав приблизну дату, коли зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.

Зазначимо, що у Білому домі прокоментували потенційну зустріч Трампа та Зеленського.