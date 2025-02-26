Когда Зеленский поедет к Трампу — что известно о дате визита и деталях соглашения

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время, на этой неделе, может посетить США, где проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что во время этого визита Киев и Вашингтон заключат стратегическое соглашение по редкоземельным металлам.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Что известно о встрече Трампа и Владимира Зеленского

О возможном визите сообщило издание Financial Times, ссылаясь на неназванного украинского чиновника. По информации источника, поездка Зеленского в Вашингтон запланирована на 28 февраля, а ключевым вопросом переговоров станет подписание соглашения по полезным ископаемым.

В тот же день Трамп подтвердил, что президент Украины действительно прибудет в США в конце недели. Во время общения с журналистами в Овальном кабинете он заявил, что Зеленский хочет заключить соглашение вместе с ним, и назвал договоренность "очень важной сделкой".

Поедет ли Зеленский к Трампу

Источник РБК-Украина отмечает, что сейчас идет подготовка к визиту, но подробности пока не разглашаются. Издание Politico также сообщает, что ситуация остается динамичной, однако, по текущим данным, встреча Зеленского и Трампа в пятницу вполне реальна.

Зачем Зеленскому встреча с Трампом

По информации западных СМИ, встреча в Белом доме даст возможность Зеленскому лично аргументировать необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны США. В частности, речь идет о финансовой и военной помощи, которая остается ключевым фактором в противостоянии российской агрессии.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Украину и заявлял, что может прекратить помощь Киеву, если станет президентом. Также он сделал противоречивое заявление, что войну в Украине можно было бы "очень быстро завершить".

Ожидается, что переговоры коснутся не только поддержки Украины, но и экономического сотрудничества. В последние месяцы Киев и Вашингтон активно обсуждали перспективы сделки по добыче редкоземельных металлов в Украине.

О чем договорятся Украина и США

Известно, что стороны почти согласовали подписание соглашения о совместном использовании месторождений редкоземельных металлов, которые являются критически важными для высокотехнологичных производств.

Журналисты Financial Times отмечали, что в финальном варианте документа, датированном 24 февраля, предусмотрено создание специального фонда. В него будут отчислять 50% прибыли от будущей монетизации природных ресурсов, в частности нефти, газа и полезных ископаемых. В дальнейшем эти средства будут реинвестировать в развитие экономики Украины.

Предварительные переговоры по этому вопросу продолжались несколько месяцев, и администрация Трампа выдвигала жесткие условия. Однако в конце концов стороны пришли к компромиссу. В то же время в финальной версии соглашения отсутствуют конкретные гарантии безопасности для Украины, на которых настаивал Киев.

Встречались ли уже Трамп и Зеленский

Последний раз Зеленский и Трамп встречались в сентябре 2024 года в Нью-Йорке, когда украинский лидер посещал США. Тогда переговоры состоялись в Trump Tower, а главной темой стало завершение войны. Во время этой встречи Трамп заявил, что имеет "хорошие отношения" как с Зеленским, так и с Путиным, и заверил, что в случае его победы на выборах сможет быстро остановить войну.

Зеленский в свою очередь неоднократно подчеркивал, что стремится к встрече с Трампом, поскольку верит в его способность повлиять на дальнейший ход войны.

Напомним, Дональд Трамп назвал примерную дату, когда встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Отметим, что в Белом доме прокомментировали потенциальную встречу Трампа и Зеленского.