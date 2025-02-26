Когда Зеленский поедет к Трампу — что известно о дате визита и деталях соглашения

Визит Зеленского в США — стали известны подробности о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время, на этой неделе, может посетить США, где проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что во время этого визита Киев и Вашингтон заключат стратегическое соглашение по редкоземельным металлам.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Что известно о встрече Трампа и Владимира Зеленского
О возможном визите сообщило издание Financial Times, ссылаясь на неназванного украинского чиновника. По информации источника, поездка Зеленского в Вашингтон запланирована на 28 февраля, а ключевым вопросом переговоров станет подписание соглашения по полезным ископаемым.
В тот же день Трамп подтвердил, что президент Украины действительно прибудет в США в конце недели. Во время общения с журналистами в Овальном кабинете он заявил, что Зеленский хочет заключить соглашение вместе с ним, и назвал договоренность "очень важной сделкой".
Поедет ли Зеленский к Трампу
Источник РБК-Украина отмечает, что сейчас идет подготовка к визиту, но подробности пока не разглашаются. Издание Politico также сообщает, что ситуация остается динамичной, однако, по текущим данным, встреча Зеленского и Трампа в пятницу вполне реальна.
Зачем Зеленскому встреча с Трампом
По информации западных СМИ, встреча в Белом доме даст возможность Зеленскому лично аргументировать необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны США. В частности, речь идет о финансовой и военной помощи, которая остается ключевым фактором в противостоянии российской агрессии.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Украину и заявлял, что может прекратить помощь Киеву, если станет президентом. Также он сделал противоречивое заявление, что войну в Украине можно было бы "очень быстро завершить".
Ожидается, что переговоры коснутся не только поддержки Украины, но и экономического сотрудничества. В последние месяцы Киев и Вашингтон активно обсуждали перспективы сделки по добыче редкоземельных металлов в Украине.
О чем договорятся Украина и США
Известно, что стороны почти согласовали подписание соглашения о совместном использовании месторождений редкоземельных металлов, которые являются критически важными для высокотехнологичных производств.
Журналисты Financial Times отмечали, что в финальном варианте документа, датированном 24 февраля, предусмотрено создание специального фонда. В него будут отчислять 50% прибыли от будущей монетизации природных ресурсов, в частности нефти, газа и полезных ископаемых. В дальнейшем эти средства будут реинвестировать в развитие экономики Украины.
Предварительные переговоры по этому вопросу продолжались несколько месяцев, и администрация Трампа выдвигала жесткие условия. Однако в конце концов стороны пришли к компромиссу. В то же время в финальной версии соглашения отсутствуют конкретные гарантии безопасности для Украины, на которых настаивал Киев.
Встречались ли уже Трамп и Зеленский
Последний раз Зеленский и Трамп встречались в сентябре 2024 года в Нью-Йорке, когда украинский лидер посещал США. Тогда переговоры состоялись в Trump Tower, а главной темой стало завершение войны. Во время этой встречи Трамп заявил, что имеет "хорошие отношения" как с Зеленским, так и с Путиным, и заверил, что в случае его победы на выборах сможет быстро остановить войну.
Зеленский в свою очередь неоднократно подчеркивал, что стремится к встрече с Трампом, поскольку верит в его способность повлиять на дальнейший ход войны.
Напомним, Дональд Трамп назвал примерную дату, когда встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
Отметим, что в Белом доме прокомментировали потенциальную встречу Трампа и Зеленского.
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