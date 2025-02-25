Трамп висловився у річницю повномасштабної війни — головні заяви

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

У роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чинний президент США Дональд Трамп зробив низку гучних заяв, зокрема щодо можливого завершення війни, переговорів із Зеленським і Путіним, а також майбутнього України після війни. Він окреслив можливі терміни, коли відбудуться зустрічі та певні рішення.

Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном присвяченій третій річниці повномасштабної війни Росії проти України.

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Перспективи миру та переговорів

За словами Трампа, війна в Україні "може закінчитися за лічені тижні", натякаючи на свою готовність виступити посередником у переговорах між Києвом і Москвою. Він також заявив, що зустріч із Володимиром Зеленським може відбутися вже цього або наступного тижня.

Трамп висловив думку, що мирна угода між Україною та Росією може бути підписана безпосередньо в Овальному кабінеті Білого дому. Водночас він не дав чіткої відповіді на питання, чи має Україна поступитися територіями, заявивши лише: "Подивимося".

Контакти з Росією та роль США

Американський президент вкотре відмовився назвати Путіна диктатором, зазначивши, що не вживає таких слів "легковажно". Ба більше, він заявив, що Росія має рідкісноземельні копалини, які потрібні США, натякаючи на потенційну економічну співпрацю.

Трамп також не виключив можливість свого візиту до Росії 9 травня, якщо ситуація до того часу "владнається". Він згадав, що одним із перших дзвінків після вступу на посаду був дзвінок Путіну, а зараз команди США та РФ перебувають у постійному контакті.

Фінансова допомога Україні та майбутнє після війни

Трамп наголосив, що США вже вклали в Україну $350 мільярдів і вважає цю суму "достатньо великою". За його словами, після війни саме Європа повинна буде взяти на себе відповідальність за відновлення України та її безпеку.

Він також заявив, що США виявили сотні мільйонів доларів "марнотратства" та висловив невдоволення тим, як розподіляються американські кошти.

Трамп не обійшов увагою і європейських лідерів, назвавши президента Франції Еммануеля Макрона "розумним клієнтом" і згадавши, як той колись "підставив його".

Нагадаємо, на сайті Білого дому з'явився звіт про інвестиції, які можуть отримати США у найближчі чотири роки.

Тим часом Трамп сказав, хто має надати Україні гарантії безпеки після війни.