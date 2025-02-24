Трамп відхрестився від забезпечення безпеки України після війни

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп висловився стосовно того, хто буде забезпечувати безпеку в Україні після завершення війни. На його думку, це мають бути країни Європи.

Про це він сказав під час пресконференції з лідером Франції Емманюелем Макроном у Білому домі.

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Журналіст поставив питання Трампу щодо гарантій безпеки для України після завершення війни.

"Європа подбає, щоб нічого не сталося. Не думаю, що це буде великою проблемою. Гадаю, як владнаємо, війни в Україні більше не буде. Це не стане серйозною проблемою", — відповів президент США.

Раніше Трамп припустив територіальні поступки України Росії для завершення війни.

Також на запитання журналіста, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна диктатором, він відповів, що "не вживає такі слова легковажно".