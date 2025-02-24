Трамп открестился от обеспечения безопасности Украины после войны

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп высказался относительно того, кто будет обеспечивать безопасность в Украине после завершения войны. По его мнению, это должны быть страны Европы.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме.

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Журналист задал вопрос Трампу о гарантиях безопасности для Украины после завершения войны.

"Европа позаботится, чтобы ничего не произошло. Не думаю, что это будет большой проблемой. Думаю, как уладим, войны в Украине больше не будет. Это не станет серьезной проблемой", — ответил президент США.

Ранее Трамп предположил территориальные уступки Украины России для завершения войны.

Также на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина диктатором, он ответил, что "не употребляет такие слова легкомысленно".