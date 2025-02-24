Трамп відмовився називати Путіна диктатором

Трамп відповів, чи вважає він Путіна диктатором
Президент США Дональд Трамп відмовився називати російського президента Володимира Путіна "диктатором". Він пояснив, що "не вживає такі слова легковажно".
Про це Трамп сказав під час пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном в овальному кабінеті у Білому Домі.
Ставлення Трампа до Путіна
Журналіст зазначив, що нещодавно Трамп назвав Зеленського "диктатором" та запитав, чи використав би він ці самі слова щодо Путіна.
"Я не вживаю ці слова легковажно", — сказав американський президент.
Зазначимо, що Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social висловив невдоволення політикою Зеленського та назвав його "диктатором без виборів".
А Зеленський відповів на це під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025". За його словами, ображатися на слово "диктатор" має той, хто справді є диктатором.
Раніше на запитання журналіста щодо вірогідності територіальних поступок України Росії Трамп припустив, що це можливо.
Також Трамп сьогодні анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом для підписання угоди про корисні копалини.
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