Трамп відмовився називати Путіна диктатором

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп відмовився називати російського президента Володимира Путіна "диктатором". Він пояснив, що "не вживає такі слова легковажно".

Про це Трамп сказав під час пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном в овальному кабінеті у Білому Домі.

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Журналіст зазначив, що нещодавно Трамп назвав Зеленського "диктатором" та запитав, чи використав би він ці самі слова щодо Путіна.

"Я не вживаю ці слова легковажно", — сказав американський президент.

Зазначимо, що Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social висловив невдоволення політикою Зеленського та назвав його "диктатором без виборів".

А Зеленський відповів на це під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025". За його словами, ображатися на слово "диктатор" має той, хто справді є диктатором.

Раніше на запитання журналіста щодо вірогідності територіальних поступок України Росії Трамп припустив, що це можливо.

Також Трамп сьогодні анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом для підписання угоди про корисні копалини.