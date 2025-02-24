Трамп отказался называть Путина диктатором

Трамп ответил, считает ли он Путина диктатором
Президент США Дональд Трамп отказался называть российского президента Владимира Путина "диктатором". Он пояснил, что "не употребляет такие слова легкомысленно".
Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в овальном кабинете в Белом доме.
Отношение Трампа к Путину
Журналист отметил, что недавно Трамп назвал Зеленского "диктатором" и спросил, использовал бы он эти же слова в отношении Путина.
"Я не употребляю эти слова легкомысленно", — сказал американский президент.
Отметим, что Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social выразил недовольство политикой Зеленского и назвал его "диктатором без выборов".
А Зеленский ответил на это во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025". По его словам, обижаться на слово "диктатор" должен тот, кто действительно является диктатором.
Ранее на вопрос журналиста о вероятности территориальных уступок Украины России Трамп предположил, что это возможно.
Также Трамп сегодня анонсировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время для подписания соглашения о полезных ископаемых.
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