Трамп отказался называть Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп отказался называть российского президента Владимира Путина "диктатором". Он пояснил, что "не употребляет такие слова легкомысленно".

Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в овальном кабинете в Белом доме.

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Отношение Трампа к Путину

Журналист отметил, что недавно Трамп назвал Зеленского "диктатором" и спросил, использовал бы он эти же слова в отношении Путина.

"Я не употребляю эти слова легкомысленно", — сказал американский президент.

Отметим, что Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social выразил недовольство политикой Зеленского и назвал его "диктатором без выборов".

А Зеленский ответил на это во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025". По его словам, обижаться на слово "диктатор" должен тот, кто действительно является диктатором.

Ранее на вопрос журналиста о вероятности территориальных уступок Украины России Трамп предположил, что это возможно.

Также Трамп сегодня анонсировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время для подписания соглашения о полезных ископаемых.