Трамп высказался в годовщину полномасштабной войны — главные заявления

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

В годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину действующий президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, в частности относительно возможного завершения войны, переговоров с Зеленским и Путиным, а также будущего Украины после войны. Он обозначил возможные сроки, когда состоятся встречи и определенные решения.

Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном посвященной третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.

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Перспективы мира и переговоров

По словам Трампа, война в Украине "может закончиться за считанные недели", намекая на свою готовность выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Он также заявил, что встреча с Владимиром Зеленским может состояться уже на этой или следующей неделе.

Трамп выразил мнение, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть подписано непосредственно в Овальном кабинете Белого дома. В то же время он не дал четкого ответа на вопрос, должна ли Украина уступить территории, заявив лишь: "Посмотрим".

Контакты с Россией и роль США

Американский президент в очередной раз отказался назвать Путина диктатором, отметив, что не употребляет таких слов "легкомысленно". Более того, он заявил, что у России есть редкоземельные ископаемые, которые нужны США, намекая на потенциальное экономическое сотрудничество.

Трамп также не исключил возможность своего визита в Россию 9 мая, если ситуация к тому времени "уладится". Он вспомнил, что одним из первых звонков после вступления в должность был звонок Путину, а сейчас команды США и РФ находятся в постоянном контакте.

Финансовая помощь Украине и будущее после войны

Трамп отметил, что США уже вложили в Украину $350 миллиардов, и считает эту сумму "достаточно большой". По его словам, после войны именно Европа должна будет взять на себя ответственность за восстановление Украины и ее безопасность.

Он также заявил, что США обнаружили сотни миллионов долларов "расточительства" и выразил недовольство тем, как распределяются американские средства.

Трамп не обошел вниманием и европейских лидеров, назвав президента Франции Эммануэля Макрона "умным клиентом" и вспомнив, как тот когда-то "подставил его".

Напомним, на сайте Белого дома появился отчет об инвестициях, которые могут получить США в ближайшие четыре года.

Тем временем Трамп сказал, кто должен предоставить Украине гарантии безопасности после войны.