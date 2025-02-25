Трамп назвав найбільших інвесторів у США на наступні чотири роки

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Дональд Трамп заявив про низку значних інвестицій, які мають на меті зміцнити американську економіку та створити десятки тисяч нових робочих місць. За його словами, у найближчі роки США отримають понад 1,6 трильйона доларів від найбільших світових компаній та інвесторів.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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Хто інвестує в США найближчі чотири роки

Генеральний директор Apple Тім Кук оголосив, що компанія планує інвестувати 500 мільярдів доларів у Сполучені Штати протягом наступних чотирьох років. Це рішення було ухвалене на тлі зростання тарифів, ініційованих адміністрацією Трампа. Очікується, що ця ініціатива створить 20 000 нових робочих місць у США та зміцнить позиції країни у сфері технологій.

Інфографіка допомоги. Фото: Білий дім

Крім цього, Саудівська Аравія підтвердила плани інвестувати 600 мільярдів доларів у США протягом наступних чотирьох років. Додаткові 500 мільярдів доларів на розвиток інфраструктури штучного інтелекту має надійти від Stargate, а DAMAC Properties, компанія, що належить бізнесмену Хуссейну Саджвані, вкладе 20 мільярдів доларів у будівництво центрів обробки даних. Mercedes-Benz також оголосив про плани "розширити" виробництво автомобілів у США.

Нелегали почали повертатися додому

Водночас на тлі посиленої міграційної політики адміністрації Трампа у США різко зменшилася кількість нелегальних перетинів кордону – на 94% порівняно з минулим роком. Багато потенційних нелегалів почали добровільно повертатися до своїх країн.

Нагадаємо, нещодавно у Дональда Трампа поцікавились, чи вважає він Володимира Путіна диктатором.

Також президент США зробив заяву щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин.