Трамп назвал крупнейших инвесторов в США на следующие четыре года

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Дональд Трамп заявил о ряде значительных инвестиций, которых цель — укрепить американскую экономику и создать десятки тысяч новых рабочих мест. По его словам, в ближайшие годы США получат более 1,6 триллиона долларов от крупнейших мировых компаний и инвесторов.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что компания планирует инвестировать 500 миллиардов долларов в Соединенные Штаты в течение следующих четырех лет. Это решение было принято на фоне роста тарифов, инициированных администрацией Трампа. Ожидается, что эта инициатива создаст 20 000 новых рабочих мест в США и укрепит позиции страны в сфере технологий.

Инфографика помощи. Фото: Белый дом

Кроме этого, Саудовская Аравия подтвердила планы инвестировать 600 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет. Дополнительные 500 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта должны поступить от Stargate, а DAMAC Properties, компания, принадлежащая бизнесмену Хуссейну Саджвани, вложит 20 миллиардов долларов в строительство центров обработки данных. Mercedes-Benz также объявил о планах "расширить" производство автомобилей в США.

Нелегалы начали возвращаться домой

В то же время на фоне ужесточенной миграционной политики администрации Трампа, в США резко уменьшилось количество нелегальных пересечений границы — на 94% по сравнению с прошлым годом. Многие потенциальные нелегалы начали добровольно возвращаться в свои страны.

Напомним, недавно у Дональда Трампа поинтересовались, считает ли он Владимира Путина диктатором.

Также президент США сделал заявление относительно соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых.