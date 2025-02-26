Трамп назвав дату візиту Зеленського до США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Очільник Білого Дому Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона в п’ятницю, 28 лютого, для особистої зустрічі.Саме тоді, за словами Трампа, може бути підписана угода щодо видобутку корисних копалин.

Про це заявив Трамп під час спілкування із журналістами в Білому домі у середу, 26 лютого.

Читайте також:

Угода про корисні копалини

"Я чув, що він (Зеленський. — ред.) приїжджає в п’ятницю. Звичайно, я не проти, якщо він захоче. І якщо він захоче підписати її разом зі мною — будь ласка", — зазначив Трамп.

Президент США також додав, що це велика угода трильйон доларів та що йдеться про рідкісноземельні метали та інші ресурси. Він також додав, що хоче повернути витрачені кошти.

"Ми хочемо бути захищеними, ми хочемо повернути ці гроші. Війна не повинна була статися, але вона сталася, і тепер ми маємо її вирішити. Американські платники податків нарешті отримають свої гроші назад", — заявив Трамп.

На питання журналіста щодо того, що Україна отримає натомість, Трамп відповів, що це "350 мільярдів доларів і право боротися далі".

Також на запитання представників ЗМІ про те, чи бачить Трамп після досягнення угоди більш активну роль для українського президента в переговорному процесі, він відповів, що "сподівається".

"Ми хочемо поставити Україну на ноги", — додав Трамп.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження з боку українського уряду щодо візиту Зеленського до США поки що немає.

Раніше ми писали, що Україна та США погодили умови угоди про рідкісні земельні ресурси. Зеленський найближчими днями може приїхати до Білого дому для церемонії підписання.

Нагадаємо, Financial Times писало, що оновлена угода не містить жодних гарантій безпеки для України.