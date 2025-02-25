Україна та США погодили умови угоди про рідкісні ресурси, але без гарантій безпеки

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Україна та Сполучені Штати Америки погодили всі умови угоди про рідкісні земельні ресурси. Однак вона не містить жодних гарантій безпеки для України.

Про це пише Financial Times у вівторок, 25 лютого.

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Оновлена угода передбачає, що США та Україна мають створити Інвестиційний фонд реконструкції. З документа виключили положення, за яким США мали б 100% контролю над фондом, тепер вони володітимуть максимальною фінансовою часткою, дозволеною законодавством країни.

Водночас спільна власність України та США над фондом вираховуватиметься відповідно до фактичних внесків країн. Керівництво буде здійснюватися спільно, але США матимуть повноваження щодо прийняття рішень у межах свого законодавства.

Також у договорі з'явився пункт, за яким Україна або США не зможуть продавати чи передавати свою частку без попередньої письмової згоди іншої сторони. Фонд отримає половину доходів з українських природних ресурсів, портів та інфраструктури, повʼязаної із ресурсами для реінвестування в економіку України. А до джерела відрахувань до фонду не входитимуть ті, які вже є частиною бюджетних надходжень.

Крім того, з оновленого варіанта документа виключено положення щодо мети збільшення інвестицій в Україну щонайменше вдвічі на кожний внесений долар та повернення українського ВВП до рівня кінця 2021 року. Ще було виключено норму про те, що надходження доходів з обʼєктів, які були окуповані, можуть перевищувати 50% у разі звільнення територій.

Зазначається, що було прибрано частину угоди, за якою внески українських доходів мали продовжуватися до 500 мільярдів доларів та ту, за якою Україна мала "покласти" у фонд ще вартість всієї фінансової допомоги США.

Натомість США візьмуть фінансове зобовʼязання щодо допомоги Україні на суму, яку визначать окремо. Однак також у договорі немає чітких гарантій безпеки, які раніше вимагав Президент України Володимир Зеленський.

Документ мають підписати Голова МЗС України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо.

Раніше голова Білого дому Дональд Трамп анонсував зустріч із Володимиром Зеленським найближчим часом для обговорення угоди про метали.

А російський диктатор Володимир Путін запропонував США копалини з окупованих українських територій та припустив відновлення постачання алюмінію.