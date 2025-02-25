Путін запропонував Трампу копалини з окупованих територій України

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не погодився на угоду США щодо рідкісних земельних металів, тому українська сторона готує свою пропозицію. Водночас очільник Кремля Володимир Путін запропонував новій американській адміністрації копалини з окупованих територій України.

Про це Politico у вівторок, 25 лютого.

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У матеріалі йдеться, що Кремль намагається переконати Трампа, що там можуть запропонувати "кращу угоду" щодо рідкісних земельних металів й заявив, що Росія має "на порядок більше таких ресурсів, ніж Україна".

"Що стосується нових територій, ми готові залучати іноземних партнерів — і на наших так званих нових історичних територіях, які повернулися до складу РФ, там теж є певні запаси. Ми готові там працювати з нашими іноземними партнерами, в тому числі з американцями", — заявив Путін.

Російський диктатор також припустив можливість відновлення продажу алюмінію до США та заявив про готовність поставити "близько 2 мільйонів тонн на американський ринок".

А угода, яку запропонувала Україні адміністрація Трампа, вимагає "повернути надану допомогу" у вигляді корисних копалин. Водночас у ній не міститься жодних чітких гарантій безпеки або перспектив майбутніх надходжень коштів у відповідь.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, чому Путін пропонує США російські корисні копалини.

А видання The New York Times пише, що остання версія угоди містить більш сприятливі умови для України, але там немає гарантій безпеки.