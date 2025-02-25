У ЦПД пояснили, навіщо Путін пропонує свої ресурси США

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російському диктатору Володимиру Путіну доводиться розпродавати національні багатства своєї країни, оскільки всі інші ресурси він вже витратив на війну проти України. Натомість Росія перетворилася на арену, де конкурують Захід і Китай.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у вівторок, 25 лютого.

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Росія заплатить власними ресурсами

"Росія зрештою заплатить за цю війну власними ресурсами. Вона вже втрачає можливість вести тривале протистояння без стратегічних втрат для власного режиму та країни", — пояснив Коваленко.

Коваленко також наголосив, що замість того, щоб стати мостом між Китаєм і Заходом, Росія стала ареною у боротьбі за ресурси між цими двома конкурентами.

"Заяви Путіна про рідкісноземельні метали для США — це зовсім не те, за що воював "русский Ванюша", який думав, що воює з НАТО, а по факту помирав за можливість Путіна розпродати Росію Заходу і Китаю", — зазначив керівник ЦПД.

Коваленко також додав, що Кремль розпродає національне багатство, бо всі інші ресурси російський диктатор уже витратив на війну.

На думку Коваленка, у підсумку війни Росія, яка виснажена війною, тепер змушена пропонувати свої ресурси сильнішим гравцям в обмін на підтримку.

Також Коваленко окремо наголосив, що захоплення українських територій ніколи не буде юридично визнане.

"Рано чи пізно Україна повністю поверне контроль над своєю землею", — резюмував він.

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз представив Україні альтернативну угоду щодо видобутку критично важливих матеріалів. Це може стати конкурентною пропозицією до тієї угоди, яку вже анонсувала адміністрація президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися подробиці угоди про корисні копалини між США та Україною.