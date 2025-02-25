ЄС запропонував Україні вигідну угоду щодо видобутку корисних копалин

ЄС пропонує Україні вигідну угоду на видобуток копалин
Європейський Союз представив Україні альтернативну угоду щодо видобутку критично важливих матеріалів. Це може стати конкурентною пропозицією до вже анонсованої адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Про це йдеться у статті Politico.
ЄС пропонує співпрацю Україні щодо видобутку корисних копалин
Європейський комісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив під час візиту в Київ, що ЄС готовий співпрацювати з Україною у сфері видобутку корисних копалин на взаємовигідних умовах. Він наголосив, що 21 з 30 матеріалів, які є стратегічно важливими для Європи, можуть бути надані Україною в рамках партнерства.
"Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною", – зазначив Сежурне.
Його заява пролунала на тлі посилення економічного тиску з боку США, де Трамп наполягає на підписанні угоди щодо українських мінеральних ресурсів, зокрема рідкісноземельних металів, нафти і газу.
Трамп вимагає від України компенсацію
Президент США Дональд Трамп вимагає від України компенсацію в розмірі $500 мільярдів за надану військову та фінансову допомогу. За даними New York Times, Вашингтон пропонував два варіанти угод, які передбачають передачу США доходів від видобутку копалин, а також доходів від портів та інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський натомість категорично відкинув ці умови. Попри це, Трамп наполягає, що остаточна угода дуже близька, і вона включатиме рідкісноземельні елементи та інші речі.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися подробиці угоди про корисні копалини між США та Україною.
Згодом керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна не відмовляється від угоди про корисні копалини.
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