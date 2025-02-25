ЄС запропонував Україні вигідну угоду щодо видобутку корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент Латвії Едгарс Рінкевичс і президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Європейський Союз представив Україні альтернативну угоду щодо видобутку критично важливих матеріалів. Це може стати конкурентною пропозицією до вже анонсованої адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у статті Politico.

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ЄС пропонує співпрацю Україні щодо видобутку корисних копалин

Європейський комісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив під час візиту в Київ, що ЄС готовий співпрацювати з Україною у сфері видобутку корисних копалин на взаємовигідних умовах. Він наголосив, що 21 з 30 матеріалів, які є стратегічно важливими для Європи, можуть бути надані Україною в рамках партнерства.

"Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною", – зазначив Сежурне.

Його заява пролунала на тлі посилення економічного тиску з боку США, де Трамп наполягає на підписанні угоди щодо українських мінеральних ресурсів, зокрема рідкісноземельних металів, нафти і газу.

Трамп вимагає від України компенсацію

Президент США Дональд Трамп вимагає від України компенсацію в розмірі $500 мільярдів за надану військову та фінансову допомогу. За даними New York Times, Вашингтон пропонував два варіанти угод, які передбачають передачу США доходів від видобутку копалин, а також доходів від портів та інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський натомість категорично відкинув ці умови. Попри це, Трамп наполягає, що остаточна угода дуже близька, і вона включатиме рідкісноземельні елементи та інші речі.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися подробиці угоди про корисні копалини між США та Україною.

Згодом керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна не відмовляється від угоди про корисні копалини.