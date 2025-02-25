Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow ЄС пропонує Україні вигідну угоду на видобуток копалин arrow

ЄС пропонує Україні вигідну угоду на видобуток копалин

25 лютого 2025 09:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
ЄС запропонував Україні вигідну угоду щодо видобутку корисних копалин
Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент Латвії Едгарс Рінкевичс і президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Анастасія Постоєнко - Редактор

Європейський Союз представив Україні альтернативну угоду щодо видобутку критично важливих матеріалів. Це може стати конкурентною пропозицією до вже анонсованої адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у статті Politico.

Читайте також:

ЄС пропонує співпрацю Україні щодо видобутку корисних копалин

Європейський комісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив під час візиту в Київ, що ЄС готовий співпрацювати з Україною у сфері видобутку корисних копалин на взаємовигідних умовах. Він наголосив, що 21 з 30 матеріалів, які є стратегічно важливими для Європи, можуть бути надані Україною в рамках партнерства.

"Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною", – зазначив Сежурне.

Його заява пролунала на тлі посилення економічного тиску з боку США, де Трамп наполягає на підписанні угоди щодо українських мінеральних ресурсів, зокрема рідкісноземельних металів, нафти і газу.

Трамп вимагає від України компенсацію

Президент США Дональд Трамп вимагає від України компенсацію в розмірі $500 мільярдів за надану військову та фінансову допомогу. За даними New York Times, Вашингтон пропонував два варіанти угод, які передбачають передачу США доходів від видобутку копалин, а також доходів від портів та інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський натомість категорично відкинув ці умови. Попри це, Трамп наполягає, що остаточна угода дуже близька, і вона включатиме рідкісноземельні елементи та інші речі.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися подробиці угоди про корисні копалини між США та Україною. 

Згодом керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна не відмовляється від угоди про корисні копалини. 

Європейський союз США Україна ЄС угода корисні копалини
Реклама
Реклама
Реклама