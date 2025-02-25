ЕС предложил Украине выгодное соглашение по добыче полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и президент Финляндии Александр Стубб. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Европейский Союз представил Украине альтернативное соглашение по добыче критически важных материалов. Это может стать конкурентным предложением к уже анонсированному администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье Politico.

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ЕС предлагает сотрудничество Украине по добыче полезных ископаемых

Европейский комиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил во время визита в Киев, что ЕС готов сотрудничать с Украиной в сфере добычи полезных ископаемых на взаимовыгодных условиях. Он отметил, что 21 из 30 материалов, которые являются стратегически важными для Европы, могут быть предоставлены Украиной в рамках партнерства.

"Добавленная стоимость, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным", — отметил Сежурне.

Его заявление прозвучало на фоне усиления экономического давления со стороны США, где Трамп настаивает на подписании соглашения по украинским минеральным ресурсам, в частности редкоземельных металлов, нефти и газа.

Трамп требует от Украины компенсацию

Президент США Дональд Трамп требует от Украины компенсацию в размере $500 миллиардов за предоставленную военную и финансовую помощь. По данным New York Times, Вашингтон предлагал два варианта соглашений, которые предусматривают передачу США доходов от добычи ископаемых, а также доходов от портов и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский взамен категорически отверг эти условия Несмотря на это, Трамп настаивает, что окончательное соглашение очень близко, и оно будет включать редкоземельные элементы и различные другие вещи.

Напомним, в СМИ появились подробности соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.

Впоследствии руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что Украина не отказывается от соглашения о полезных ископаемых.