ЕС предложил Украине выгодное соглашение по добыче полезных ископаемых

ЕС предлагает Украине выгодное соглашение на добычу ископаемых
Европейский Союз представил Украине альтернативное соглашение по добыче критически важных материалов. Это может стать конкурентным предложением к уже анонсированному администрацией президента США Дональда Трампа.
Об этом говорится в статье Politico.
ЕС предлагает сотрудничество Украине по добыче полезных ископаемых
Европейский комиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил во время визита в Киев, что ЕС готов сотрудничать с Украиной в сфере добычи полезных ископаемых на взаимовыгодных условиях. Он отметил, что 21 из 30 материалов, которые являются стратегически важными для Европы, могут быть предоставлены Украиной в рамках партнерства.
"Добавленная стоимость, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным", — отметил Сежурне.
Его заявление прозвучало на фоне усиления экономического давления со стороны США, где Трамп настаивает на подписании соглашения по украинским минеральным ресурсам, в частности редкоземельных металлов, нефти и газа.
Трамп требует от Украины компенсацию
Президент США Дональд Трамп требует от Украины компенсацию в размере $500 миллиардов за предоставленную военную и финансовую помощь. По данным New York Times, Вашингтон предлагал два варианта соглашений, которые предусматривают передачу США доходов от добычи ископаемых, а также доходов от портов и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский взамен категорически отверг эти условия Несмотря на это, Трамп настаивает, что окончательное соглашение очень близко, и оно будет включать редкоземельные элементы и различные другие вещи.
Напомним, в СМИ появились подробности соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.
Впоследствии руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что Украина не отказывается от соглашения о полезных ископаемых.
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