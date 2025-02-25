В ЦПИ объяснили, зачем Путин предлагает свои ресурсы США

В ЦПД объяснили, почему Путин предлагает полезные ископаемые США
Российскому диктатору Владимиру Путину приходится распродавать национальные богатства своей страны, поскольку все остальные ресурсы он уже потратил на войну против Украины. Вместо этого Россия превратилась в арену, где конкурируют Запад и Китай.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко во вторник, 25 февраля.
Россия заплатит собственными ресурсами
"Россия в конце концов заплатит за эту войну собственными ресурсами. Она уже теряет возможность вести длительное противостояние без стратегических потерь для собственного режима и страны", — пояснил Коваленко.
Коваленко также отметил, что вместо того, чтобы стать мостом между Китаем и Западом, Россия превратилась стала ареной в борьбе за ресурсы между этими двумя конкурентами.
"Заявления Путина о редкоземельных металлах для США — это совсем не то, за что воевал "русский ванюша", который думал, что воюет с НАТО, а по факту умирал за возможность Путина распродать Россию Западу и Китаю", — отметил руководитель ЦПИ.
Коваленко также добавил, что Кремль распродает национальное богатство, потому что все остальные ресурсы российский диктатор уже потратил на войну.
По мнению Коваленко, в итоге войны Россия, которая истощена войной, теперь вынуждена предлагать свои ресурсы более сильным игрокам в обмен на поддержку.
Также Коваленко отдельно подчеркнул, что захват украинских территорий никогда не будет юридически признан.
"Рано или поздно Украина полностью вернет контроль над своей землей", — резюмировал он.
Ранее мы сообщали, что Европейский Союз представил Украине альтернативное соглашение по добыче критически важных материалов. Это может стать конкурентным предложением к той сделке, которую уже анонсировала администрация президента США Дональда Трампа.
Напомним, в СМИ появились подробности соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.
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