В ЦПИ объяснили, зачем Путин предлагает свои ресурсы США

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российскому диктатору Владимиру Путину приходится распродавать национальные богатства своей страны, поскольку все остальные ресурсы он уже потратил на войну против Украины. Вместо этого Россия превратилась в арену, где конкурируют Запад и Китай.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко во вторник, 25 февраля.

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Россия заплатит собственными ресурсами

"Россия в конце концов заплатит за эту войну собственными ресурсами. Она уже теряет возможность вести длительное противостояние без стратегических потерь для собственного режима и страны", — пояснил Коваленко.

Коваленко также отметил, что вместо того, чтобы стать мостом между Китаем и Западом, Россия превратилась стала ареной в борьбе за ресурсы между этими двумя конкурентами.

"Заявления Путина о редкоземельных металлах для США — это совсем не то, за что воевал "русский ванюша", который думал, что воюет с НАТО, а по факту умирал за возможность Путина распродать Россию Западу и Китаю", — отметил руководитель ЦПИ.

Коваленко также добавил, что Кремль распродает национальное богатство, потому что все остальные ресурсы российский диктатор уже потратил на войну.

По мнению Коваленко, в итоге войны Россия, которая истощена войной, теперь вынуждена предлагать свои ресурсы более сильным игрокам в обмен на поддержку.

Также Коваленко отдельно подчеркнул, что захват украинских территорий никогда не будет юридически признан.

"Рано или поздно Украина полностью вернет контроль над своей землей", — резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз представил Украине альтернативное соглашение по добыче критически важных материалов. Это может стать конкурентным предложением к той сделке, которую уже анонсировала администрация президента США Дональда Трампа.

Напомним, в СМИ появились подробности соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.