Путин предложил Трампу ископаемые с оккупированных территорий Украины

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился на соглашение США по редким земельным металлам, поэтому украинская сторона готовит свое предложение. В то же время глава Кремля Владимир Путин предложил новой американской администрации ископаемые с оккупированных территорий Украины.

Об этом Politico во вторник, 25 февраля.

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В материале говорится, что Кремль пытается убедить Трампа, что там могут предложить "лучшую сделку" по редким земельным металлам и заявил, что Россия имеет "на порядок больше таких ресурсов, чем Украина".

"Что касается новых территорий, мы готовы привлекать иностранных партнеров — и на наших так называемых новых исторических территориях, которые вернулись в состав РФ, там тоже есть определенные запасы. Мы готовы там работать с нашими иностранными партнерами, в том числе с американцами", — заявил Путин.

Российский диктатор также допустил возможность возобновления продажи алюминия в США и заявил о готовности поставить "около 2 миллионов тонн на американский рынок".

А соглашение, которое предложила Украине администрация Трампа, требует "вернуть оказанную помощь" в виде полезных ископаемых. В то же время в ней не содержится никаких четких гарантий безопасности или перспектив будущих поступлений средств в ответ.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, почему Путин предлагает США российские полезные ископаемые.

А издание The New York Times пишет, что последняя версия соглашения содержит более благоприятные условия для Украины, но там нет гарантий безопасности.