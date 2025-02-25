США не пропонують Україні гарантії після підписання угоди про копалини

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Наразі Сполучені Штати Америки та Україна на фінальному етапі укладання угоди щодо корисних копалин. Однак у документі немає гарантів безпеки для Києва.

Про це повідомляє The New York Times.

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Угода про корисні копалини

Остання версія документа містить більш сприятливі умови для України, ніж попередні проєкти. Однак там немає гарантій безпеки, на яких наголошував президент Володимир Зеленський.

У новій версії угоди більше не вказано вимоги щодо зобов'язання України передати США 500 мільярдів доларів доходу від використання природних ресурсів.

"Ця економічна угода з Україною не буде гарантією майбутньої допомоги для війни, а також не включатиме жодних зобов’язань американського персоналу в регіоні", — заявив офіційний представник Білого дому.

Замість цього у документі зазначено, що Київ направить половину доходів від ресурсів до спеціального фонду, в якому США матимуть максимальний фінансовий внесок, відповідно до законодавства, але не повний.

Кошти з цього фонду будуть реінвестовані в Україну, хоча точний відсоток в угоді не визначений.

Наразі переговори щодо копалин тривають. Внаслідок цього умови ще можуть змінитися.

У Білому домі зазначили, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде стримувати майбутню російську агресію, навіть без конкретних гарантій.

Нагадаємо, угода про корисні копалини не дозволить Росії отримувати вигоду від відновлення України. Після підписання розпочнуться переговори щодо додаткового документа.

Також Європейський Союз запропонував Україні альтернативну угоду щодо видобутку стратегічно важливих матеріалів, яка може стати конкурентом документа зі Штатами.