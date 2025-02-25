США не предлагают Украине гарантии после подписания соглашения об ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Сейчас Соединенные Штаты Америки и Украина на финальном этапе заключения соглашения по полезным ископаемым. Однако в документе нет гарантий безопасности для Киева.

Об этом сообщает The New York Times.

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Соглашение о полезных ископаемых

Последняя версия документа содержит более благоприятные условия для Украины, чем предыдущие проекты. Однако там нет гарантий безопасности, которые подчеркивал президент Владимир Зеленский.

В новой версии соглашения больше не указано требования относительно обязательства Украины передать США 500 миллиардов долларов дохода от использования природных ресурсов.

"Это экономическое соглашение с Украиной не будет гарантией будущей помощи для войны, а также не будет включать никаких обязательств американского персонала в регионе", — заявил официальный представитель Белого дома.

Вместо этого в документе указано, что Киев направит половину доходов от ресурсов в специальный фонд, в котором США будут иметь максимальный финансовый вклад, в соответствии с законодательством, но не полный.

Средства из этого фонда будут реинвестированы в Украину, хотя точный процент в соглашении не определен.

Сейчас переговоры по ископаемым продолжаются. Вследствие этого условия еще могут измениться.

В Белом доме отметили, что само присутствие американских экономических интересов в Украине будет сдерживать будущую российскую агрессию, даже без конкретных гарантий.

Напомним, соглашение о полезных ископаемых не позволит России получать выгоду от восстановления Украины. После подписания начнутся переговоры по дополнительному документу.

Также Европейский Союз предложил Украине альтернативное соглашение по добыче стратегически важных материалов, которое может стать конкурентом документа со Штатами.