Зеленський обговорив з Макроном зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 лютого, провів телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном. Вона стосувалася, зокрема, зустрічі Макрона з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Так, Макрон поінформував Зеленського про результати його візиту до США та зустрічі з Трампом. Натомість український лідер поділився подробицями зустрічі з лідерами Північнобалтійських країн у Києві до третьої річниці повномасштабної війни в Україні.

Президент наголосив, що для досягнення справедливого миру потрібний голос кожної країни світу, тому українська команда працює над формуванням спільної позиції та надійних гарантій безпеки.

"Також скоординували наші плани та майбутні контакти в різних форматах. Мир, якого ми прагнемо, має забезпечити захист від російської агресії для майбутніх поколінь в Україні та всій Європі", — зазначив Зеленський.

Він подякував французькому лідеру за допомогу й підтримку України та наголосив на спільному майбутньому країн.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Макрон заявив, що країни-партнери "сповнені рішучості працювати" заради міцного і тривалого миру в Україні.

А видання Express писало, що Трамп не надто привітно зустрів Макрона у Білому домі та посадив його подалі від столу.