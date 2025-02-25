Зеленский обсудил с Макроном встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля, провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Он касался, в частности, встречи Макрона с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Так, Макрон проинформировал Зеленского о результатах его визита в США и встречи с Трампом. Зато украинский лидер поделился подробностями встречи с лидерами Северобалтийских стран в Киеве к третьей годовщине полномасштабной войны в Украине.

Президент подчеркнул, что для достижения справедливого мира нужен голос каждой страны мира, поэтому украинская команда работает над формированием общей позиции и надежных гарантий безопасности.

"Также скоординировали наши планы и будущие контакты в различных форматах. Мир, к которому мы стремимся, должен обеспечить защиту от российской агрессии для будущих поколений в Украине и всей Европе", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил французского лидера за помощь и поддержку Украины и отметил общее будущее стран.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Макрон заявил, что страны-партнеры "полны решимости работать" ради прочного и длительного мира в Украине.

А издание Express писало, что Трамп не слишком приветливо встретил Макрона в Белом доме и посадил его подальше от стола.